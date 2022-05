Der ehemalige Präsident des sachsen-anhaltischen Landesrechnungshofs, Ralf Seibicke, hat den Verdacht von Interessenskollisionen im Zusammenhang mit Beratungstätigkeiten zurückgewiesen. «Meine persönliche Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit waren mir stets wichtig. Ich habe niemals im Zusammenhang mit meiner Beratungstätigkeit in einem Interessenkonflikt gestanden oder gar in diesem Zusammenhang Einfluss auf Entscheidungen genommen», schrieb Seibicke in einer am Dienstag veröffentlichten persönlichen Erklärung.