Im Zuge einer bundesweiten Razzia gegen die verbotene rechtsextremistische Vereinigung "Artgemeinschaft" hat es auch in Sachsen-Anhalt einen großen Polizeieinsatz gegeben. Im Burgenlandkreis wurden nach Angaben des Innenministeriums am Mittwochmorgen drei Objekte durchsucht. Dabei seien unter anderem Speichermedien, Handys, Laptops, Dokumente, eine komplette SS-Uniform sowie Logos von verbotenen Vereinigungen sichergestellt worden. Insgesamt seien 100 Einsatzkräfte der Landespolizei an den Durchsuchungen beteiligt gewesen.