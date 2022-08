Ein neues Online-Angebot soll Fach- und Lehrkräfte bei der Prävention von Islamismus in sozialen Medien unterstützen. Die kostenlos zugängliche Online-Pinnwand gebe einen Überblick über Lernmaterialien sowie Informationen zu aktuellen Themen, die Jugendliche beschäftigen und in islamistischen Medien instrumentalisiert werden, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Es werden Beratungsstellen, Ansprechpersonen sowie Möglichkeiten für Fortbildungen und Workshops benannt. Pädagogische Fach- und Lehrkräfte sowie schulische Sozialarbeiter sollen so Anregungen erhalten, wie sie Jugendliche gegen islamistische Ansprachen stärken können.