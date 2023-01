Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat die Ermittlungen wegen Extremismusverdachts gegen vier Beamte des Landeskriminalamts (LKA) in Sachsen-Anhalt eingestellt. Die Beamten - darunter zwei Personenschützer - waren verdächtigt worden, sich per Handy an Chatverläufen beteiligt zu haben, in denen der Nationalsozialismus verharmlost wurde.