Der Fachkräftemangel stellt nach Ansicht von Landtagspolitikern die größte Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt dar. "Wir werden definitiv viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt verlieren", sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitag. Es brauche eine gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, wenn in den kommenden Jahren viele Arbeitnehmer in Rente gehen würden. Derzeit stehe Sachsen-Anhalt beim Wachstum aber als eines der besten Länder in Deutschland da.