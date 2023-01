Der Lkw- und Busbauer Daimler Truck will sich in Halberstadt (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt ansiedeln. Das gab die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) am Donnerstag bekannt. Details sollen der Öffentlichkeit am 13. Januar vorgestellt werden. Erwartet wird unter anderem Karin Rådström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG. Zu Einzelheiten des Engagements des Nutzfahrzeugherstellers wollten sich das Wirtschaftsministerium in Magdeburg und die IMG nicht äußern.