Die registrierte Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag mit 240,0 an. Am Vortag lag der Wert noch bei 261,3. Bundesweit lag die Inzidenz laut RKI bei 383,2.