Viel Politikprominenz war am 3. Oktober 2021 zum Tag der Einheit in Halle anwesend. Die Kosten für die zentralen Feierlichkeiten verschlangen Tausende Euro, waren aber deutlich niedriger als geplant.

Die Feierlichkeiten zum 31. Jahrestag der Deutschen Einheit in Halle haben deutlich weniger Geld gekostet als vom Land ursprünglich veranschlagt. Die Drohnenshow mitsamt Rahmenprogramm sei mit rund 890.000 Euro zu Buche geschlagen, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei mit. Eingeplant waren die Kosten mit rund 1,4 Millionen Euro. Somit seien laut Sprecher mehr als 500.000 Euro an Landesgeldern eingespart worden.

Die anderen Veranstaltungen am 3. Oktober - also der Festakt in der Händelhalle, der Gottesdienst sowie das gemeinsame Abendessen der Verfassungsorgane - hätten zusätzlich Kosten von rund 330.000 Euro erzeugt. Auch hier sei laut Sprecher das Land unter seinen Budgetplanungen von rund 590.000 Euro geblieben. Ausgeklammert davon sind Sicherheitskosten.

Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021 fand der zentrale Festakt in Halle unter den Vorzeichen der Pandemie statt. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln konnten die Feierlichkeiten bei weitem nicht in der Dimension wie vor Pandemiebeginn gefeiert werden. Nur 180 Gäste waren beim ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche und 340 Gäste beim Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle dabei. Darunter waren unter anderem die Spitzen des Staates. Auch der damalige Kanzlerschaftskandidat Olaf Scholz (SPD) war damals anwesend. Höhepunkt des Festaktes war eine 20-minütige Ansprache der damals amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).