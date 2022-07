Die Schule ist aus, für viele Sachsen-Anhalter geht jetzt der Sommer so richtig los. Vor allem Reisende dürften das erste Ferienwochenende auf den Straßen gemerkt haben. Richtig chaotisch wurde es aber nicht.

Das erste Ferienwochenende ist auf den Straßen und in den Zügen in Sachsen-Anhalt zwar bemerkbar gewesen, zu größeren Problemen ist es nicht gekommen. "Die richtig megalangen Staus sind es nicht, aber es gibt Staus und es gibt auch stockenden Verkehr", sagte eine Sprecherin des ADAC am Sonntagnachmittag. Insbesondere auf der Autobahn 9 sei es am Wochenende voll gewesen. Bei Weißenfels habe es in beide Richtungen stockenden Verkehr und teilweise auch Stau gegeben, so die Sprecherin. Auch rund ums Schkeuditzer Kreuz hätten Autofahrer etwas Geduld mitbringen müssen. Auf der Autobahn 2 kam es rund um eine Baustelle bei Burg zu Verzögerungen.