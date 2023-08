Mit einer ökumenischen Andacht in der Marienkirche und einem Konzert des Leipziger Symphonieorchesters auf der Marktbühne startet Weißenfels in sein langes Stadtfestwochenende. Nach der Eröffnung am Donnerstag mit einer Neuinterpretation von Antonio Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" durch die Musikerinnen und Musiker aus Sachsen steht bis Sonntag ein buntes Programm für alle Altersklassen an. Erstmals kombiniert die Stadt eigenen Angaben zufolge das Stadt- und das Saalefest, was ein noch größeres Veranstaltungsgelände bedeutet.