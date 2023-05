Der Sachsen-Anhalt-Tag findet im nächsten Jahr in Stendal statt. Das Landesfest soll zwischen dem 30. August und dem 1. September 2024 stattfinden und die Vielfalt des Landes darstellen, wie die Staatskanzlei und das Kulturministerium am Freitag in Magdeburg mitteilten. Der 23. Sachsen-Anhalt-Tag steht unter dem Motto "Mittelalter trifft Moderne".