Die Merseburger DEFA-Filmtage starten mit einer Hommage an den im Februar gestorbenen Schauspieler Dieter Mann. Nach der Eröffnung am Freitag mit dem Film «Berlin um die Ecke» (1985, Regie: Gerhard Klein) dreht sich bis Sonntag in der Domstadt im Süden Sachsen-Anhalts alles um die Deutsche Film AG (DEFA), das staatliche DDR-Filmunternehmen.