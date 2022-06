Rapper RAF Camora performt auf dem Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch. Foto: Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 25.000 Besucher haben am Pfingstwochenende das Festival Sputnik Spring Break auf der Halbinsel Pouch am Großen Goitzschesee besucht. «Das war das beste und ruhigste Festival bisher auf dem Gelände», sagte ein Sprecher des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Montag. Der Sender organisierte das Festival. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.

Die Besucher konnten nun wieder direkt auf dem Gelände zelten. Auf dem Festival ist beispielsweise die Reggae-Band Seeed aufgetreten, am Sonntag waren den Angaben zufolge auch die Tagestickets ausverkauft. «Alle großen Regengebiete sind an uns vorbeigezogen, wir hatten tolles Wetter», sagte der Sprecher. Die Abreise am Montag sei insgesamt gut verlaufen. Ein wenig Stau beim Verlassen der Insel sei normal.