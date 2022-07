Rund 2300 Menschen haben in diesem Jahr die Aufführungen der 30. Sommer Musik Akademie in und um Schloss Hundisburg besucht. Fast alle Konzerte waren ausverkauft. Das Festival habe wieder Besucherzahlen erreicht wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie, teilten die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mit. Insgesamt 13 Veranstaltungen standen an neun Orten auf dem zweiwöchigen Programm.