Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld feiert mit einem vielfältigen Programm den "leidenschaftlichen jungen Bach", der in der Kleinstadt seine glücklichsten und produktivsten Jahre verbracht haben soll. Nach der Eröffnung der Köthener Bachfesttage mit einem Orchesterpicknick am Sonntag stehen bis 4. September rund 70 Veranstaltungen an. Unter der Vielzahl von Gästen sind nach Angaben der Organisatoren die Cembalistin Christine Schornsheim, der Jazz-Pianist Michael Wollny und die Schauspielerin Martina Gedeck ("Die Wand"), die zu einer Lesung in Köthen erwartet wird.