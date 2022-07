Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben am Montag zwei Weizenfelder gebrannt. Am Montagnachmittag führte der Funkenflug eines Mähdreschers zum Brand auf einem abgeernteten Weizenfeld in Köthen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten die etwa 15 Hektar große Fläche löschen. Der Brand verursachte einen Sachschaden von 50.000 Euro, so der Sprecher.