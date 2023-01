Mutmaßlich noch glimmende Asche in einer Mülltonne hat in Goldbeck im Landkreis Stendal einen Carport-Brand ausgelöst. Der Unterstand nahe eines Einfamilienhauses sei bei dem Feuer komplett zerstört worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schaden werde auf rund 20.000 Euro geschätzt, angrenzende Gebäude seien nicht beschädigt worden. Unter dem Carport hätten die Besitzer auch Holz gelagert, hieß es. Der Brandort wurde den Angaben zufolge für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.