Ein Feuerwerk auf einer Hochzeitsfeier hat am Freitagabend in Magdeburg einen Heckenbrand verursacht. Durch den Brand sei die Hecke auf einer Länge von etwa 30 Metern in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell gelöscht. Wie es genau zu dem Brand der Hecke kam, ist den Angaben zufolge noch nicht bekannt. Das Feuerwerk der Hochzeitsgesellschaft sei genehmigt gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.