Nach einem Wohnungsbrand im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine 86-jährige Frau gestorben. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen in einer Erdgeschosswohnung in Hettstedt aus, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei aus der Wohnung gerettet worden, reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Dort starb sie wenig später. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung mussten andere Mieter des Hauses evakuiert werden. Eine 68-Jährige wurde wegen Kreislaufproblemen ambulant behandelt. 31 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache war zunächst unklar. Zur Schadenshöhe lagen am Vormittag noch keine Informationen vor.