Ein Braunkohlebunker ist auf einem Firmengelände in Schwanebeck (Landkreis Harz) in Brand geraten. Wie die Polizei in Halberstadt mitteilte, seien Menschen aber nicht gefährdet gewesen. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, nachdem der Bunker am frühen Sonntagmorgen in Brand geriet. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt nun zur Brandursache.