Ein etwa 20 Hektar großes Rapsfeld bei Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bundesstraße 6 für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Das Feld liegt in der Nähe des Gewerbegebiets Köthen-West und der B6.