Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Halle sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant medizinisch versorgt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei Bewohner seien von der Feuerwehr per Drehleiter gerettet worden. Das Feuer wütete laut Polizei im Dachgeschoss des Gebäudes, in dem aktuell Geflüchtete untergebracht sind. Das Haus wurde evakuiert und ist aktuell nicht bewohnbar. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben.