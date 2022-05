Im Landkreis Jerichower Land haben drei Wald- und Wiesenbrände am Mittwoch die Feuerwehren beschäftigt. Zunächst geriet ein etwa tausend Quadratmeter großes Waldstück bei Scharteucke in Brand, kurz darauf eine weitere Waldfläche in unmittelbarer Nähe. Warum es zu den Feuern kam, war zunächst unklar, teilte die Polizei in Burg am Donnerstag mit. Beide Brände seien schnell gelöscht worden, hieß es. Die Gesamtschadenshöhe betrage 4000 Euro.

Streichhölzer waren die Ursache eines weiteren Wiesenbrandes, und zwar in Burg. Knapp 900 Quadratmeter Fläche mussten laut Polizei von der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei Mädchen hatten angegeben, dass ihnen ein brennendes Streichholz heruntergefallen und die Wiese sofort in Brand geraten sei. Die Mädchen hätten erfolglos versucht, das Feuer auszutreten. Anschließend wählten sie den Notruf, so die Polizei.