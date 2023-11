Die Steganlage der Gondelstation im Gartenreich Dessau-Wörlitz soll für 1,2 Millionen Euro saniert werden. Das Geld habe der Finanzausschuss des Landtages zusätzlich aus dem Kulturhaushalt freigegeben, teilte die FDP-Landtagsfraktion am Montag mit. Die Anlage am Wörlitzer See sei "dringend sanierungsbedürftig", erklärte der Abgeordnete Jörg Bernstein. Das zusätzliche Geld für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz könne durch "eine Umschichtung von Mitteln, die aktuell an anderer Stelle nicht eingesetzt werden können" bereitgestellt werden, hieß es.