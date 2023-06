Bei massiv gestiegenen Energiekosten können private Haushalte in Sachsen-Anhalt, die mit Öl, Kohle, Flüssiggas oder Holzpellets heizen, eine Härtefallhilfe erhalten. Seit der Eröffnung des Verfahrens sind dem Energieministerium in Magdeburg zufolge 519.000 Euro ausgezahlt worden. Das entspricht 1720 genehmigten Anträgen mit Stand vom vergangenen Freitag, wie das Ministerium am Sonntag via Twitter mitteilte. Es seien bisher rund 5200 Anträge gestellt worden, davon seien etwa 1640 abgelehnt. 1835 seien in der Bearbeitung.