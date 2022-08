Sachsen-Anhalts Landkreise und kreisfreie Städte erhalten 60 Millionen Euro für Investitionen an den Kreisstraßen. Die zusätzlichen Mittel könnten für Neu-, Um- und Ausbauten und für investive Erhaltungsmaßnahmen an den Straßen verwendet werden, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Die 60 Millionen Euro würden nach der Länge der Straßen verteilt und am Mittwoch ausgezahlt.