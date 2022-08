In Sachsen-Anhalt sind 2021 rund 120 Millionen Euro für soziale Leistungen ausgegeben worden. Das waren 12 Millionen Euro oder rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Den größten Anteil an den Sozialausgaben machte den Angaben zufolge auch 2021 mit 76 Millionen Euro (63 Prozent) die Pflege aus. Im Vergleich zu 2020 waren das elf Millionen Euro oder 16 Prozent mehr an Sozialleistungen in diesem Bereich, vor allem für die stationäre Pflege von Menschen. Wer Anspruch auf Sozialleistungen und in welcher Form hat, regelt in Deutschland das zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII).