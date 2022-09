Sachsen-Anhalt hat haushaltsrechtliche Erleichterungen für die Kommunen auf den Weg gebracht. So sollten sie auch angesichts stark steigender Gas- und Strompreise in den kommenden Monaten finanziell handlungsfähig bleiben, wie das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. So könnten die Kommunen den in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite nun temporär überschreiten.