Während deutschlandweit Immobilienbesitzer im vergangenen Jahr zum Teil deutlich mehr Grundsteuer als im Vorjahr zahlen mussten, ist der Anstieg in Sachsen-Anhalt geringer ausgefallen. Grund für die höheren Steuern sind gestiegene Hebesätze in zahlreichen Kommunen, wie aus einer Untersuchung der Unternehmensberatung Ernst & Young hervorgeht, die der Konzern am Montag veröffentlichte. Das Unternehmen sprach vom bundesweit stärksten Anstieg seit sechs Jahren.