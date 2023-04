Die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen in Sachsen-Anhalt sollten nach einem Gutachten in einigen Punkten neu geregelt werden. Das Gutachten sei jetzt veröffentlicht worden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Dabei gehe es vor allem um die bedarfsgerechte Verteilung der allgemeinen Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben - die sogenannten Schlüsselzuweisungen.