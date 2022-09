Das Kabinett in Sachsen-Anhalt will am Dienstag einen entscheidenden Schritt bei der Aufstellung des Landeshaushalts 2023 machen. Von 12 Uhr an kommen die Ministerinnen und Minister der Landesregierung in der Magdeburger Staatskanzlei zur Beratung zusammen, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es sei eine längere Kabinettssitzung bis 16 Uhr angesetzt. Eine Verabschiedung des Etats sei für Dienstag jedoch noch nicht geplant.