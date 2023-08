Sachsen-Anhalt will in den ersten fünf Monaten des kommenden Jahres auf Einstellungen und Nachbesetzungen in der Landesverwaltung verzichten. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag in Magdeburg verständigt, wie Finanzminister Michael Richter (CDU) mitteilte. Zum Jahresende 2023 offen gebliebene Stellen sollen nicht vor dem 1. Juni 2024 besetzt werden können. Richter geht davon aus, dass es sich um 400 bis 500 Stellen handeln könnte. Davon ausgenommen seien zu übernehmende Absolventen, Lehrkräfte sowie die Polizei.

Sachsen-Anhalt will in den ersten fünf Monaten des kommenden Jahres auf Einstellungen und Nachbesetzungen in der Landesverwaltung verzichten. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag in Magdeburg verständigt, wie Finanzminister Michael Richter (CDU) mitteilte. Zum Jahresende 2023 offen gebliebene Stellen sollen nicht vor dem 1. Juni 2024 besetzt werden können. Richter geht davon aus, dass es sich um 400 bis 500 Stellen handeln könnte. Davon ausgenommen seien zu übernehmende Absolventen, Lehrkräfte sowie die Polizei.

Das Kabinett stimmte dem Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr zu. Nun ist der Landtag als Haushaltsgesetzgeber am Zug. Der Plan der Landesregierung sieht Richter zufolge ein Ausgabevolumen vom 14,7 Milliarden Euro vor - das ist so viel wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Zugleich habe man sich auf eine allgemeine globale Minderausgabe in Höhe von 432 Millionen Euro geeinigt. Mit dieser Art Ausgabenkürzung soll im laufenden Betrieb Geld gespart werden. Somit beträgt das Haushaltsvolumen 14,27 Milliarden Euro.