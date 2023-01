Mit Fördermitteln in Millionenhöhe unterstützen Bund und Land städtebauliche Projekte in Sachsen-Anhalt. Ziel sei es, die Lebensqualität weiter zu erhöhen. So können in Magdeburg nun für rund 12,6 Millionen Euro bis 2026 verschiedene Investitionsvorhaben umgesetzt werden, wie das Landesverwaltungsamt in Halle mitteilte. Dazu gehöre die Verschönerung von Spielplätzen und Grünflächen ebenso wie eine Lärmschutzwand am Magdeburger Ring.