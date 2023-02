Sachsen-Anhalts Rechnungshofpräsident Kay Barthel hat die Landesregierung wegen der steigenden Personalausgaben kritisiert. "Die Personalaufwendungen kennen nur eine Richtung: Und zwar steil nach oben", sagte Barthel. Mittlerweile addierten sich die Personalausgaben im Haushalt auf mehr als vier Milliarden Euro, dies seien rund 30 Prozent des Gesamthaushalts.

Laut den Prüfern verfehlt Sachsen-Anhalt aktuell das selbst gesteckte Ziel von 18,7 Vollzeitstellen pro 1000 Einwohner, der Wert liegt bei rund 20. Der Durchschnitt der ostdeutschen Flächenländer liege bei 18,2 je 1000 Einwohner, im Westen ist er bei 17,4. Im Landeshaushalt könnten mehr als 200 Millionen Euro eingespart werden, wenn Sachsen-Anhalt im Durchschnitt der Flächenländer im Osten läge, hieß es.

Wer wie die Landesregierung beispielsweise einen Schwerpunkt auf die Gewinnung von Lehrern und Polizisten lege, müsse in der Kernverwaltung und in anderen Bereichen eine Digitalisierungsrendite einfahren, sagte Barthel. "Du kannst natürlich nicht in jedem Bereich der Personalausstattung dann der Champion sein."