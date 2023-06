Die Träger des Nordharzer Städtebundtheaters fordern vom Land Sachsen-Anhalt mehr Geld, um in den kommenden Jahren ein Defizit zu vermeiden und Stellen erhalten zu können. Der Zweckverband habe in einer Sitzung am Montag einen entsprechenden politischen Grundsatzbeschluss gefällt, teilte Geschäftsführer Christian Fischer mit. Die Träger, der Landkreis Harz und die Städte Quedlinburg und Halberstadt seien bereit, ihren Teil zu 50 Prozent zu schultern. Das Land solle sich aber auch an den Mehraufwendungen durch Personal- und Sachkosten beteiligen und den Rahmen der bisherigen Förderung für die Zeit ab 2024 überdenken.