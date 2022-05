Das Land Sachsen-Anhalt ist aktuell an 50 Gesellschaften in privater Rechtsform sowie an 15 Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten die Unternehmen des privaten Rechts mit unmittelbarer Landesbeteiligung Umsatzerlöse in Höhe von rund 532 Millionen Euro, wie das Finanzministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Es veröffentlichte den Beteiligungsbericht.

Demnach flossen etwa 46 Millionen Euro der Erträge in den Landeshaushalt, im Jahr 2019 waren es noch 54 Millionen Euro gewesen. Den wesentlichen Anteil trug die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mit 34 Millionen Euro (2019: 32 Millionen Euro).

Die Unternehmen mit unmittelbarer Landesbeteiligung erhielten 2020 aus dem Landeshaushalt etwa 101 Millionen Euro Förderung, im Vorjahr waren es noch 97 Millionen gewesen. Die Anstalten öffentlichen Rechts mit Landesbeteiligung hätten im Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von rund 109 Millionen Euro erhalten - darunter seien die Universitätsklinika Halle und Magdeburg gewesen.

Die Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, sind etwa in der Gesundheits-, Verkehrs- und Energiebranche sowie in der Landwirtschaft tätig. «Sie dienen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und sind damit ein wichtiges Instrument zur Steuerung und Gestaltung einer zukunftsfähigen strukturellen Entwicklung des Landes», erklärte Finanzminister Michael Richter (CDU) im Vorwort des Berichts.