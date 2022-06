Das Finanzministerium hat ein Gutachten zur Überprüfung der Kommunalfinanzen in Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht. Es soll klären, ob die Mittel vom Land gerecht an die Landkreise, Städte und Gemeinden verteilt werden. Wie das Haus von Minister Michael Richter (CDU) auf Anfrage mitteilte, hat der Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Universität Leipzig, Thomas Lenk, den Zuschlag erhalten. Lenk ist auch Mitglied im Beirat des Stabilitätsrates. Dieses gemeinsame Gremium des Bundes und der Länder überwacht regelmäßig die Haushalte.