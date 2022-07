Trotz der Nachwirkungen der Corona-Beschränkungen und des Kriegs in der Ukraine geht es den mittelständischen Betrieben in Sachsen-Anhalt überwiegend gut. Im ersten Halbjahr 2022 schätzten zwei Drittel der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als «gut» oder «sehr gut» ein, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hervorgeht. Trotz der Inflation seien die Auftragsbücher gut gefüllt.