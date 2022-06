Die Verschuldung der Kommunen in Sachsen-Anhalt ist im Laufe des vergangenen Jahres angestiegen. Zum Jahresende 2021 betrug der Schuldenstand der Kernhaushalte der Kommunen rund 2,75 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mitteilte. Das waren 124 Millionen Euro und damit 4,7 Prozent mehr als am Ende des Jahres 2020. Grund dafür ist den Angaben zufolge eine Erhöhung der Kredite für Investitionen um 115 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt. Die Liquiditätskredite stiegen mit acht Millionen ebenfalls, wenn auch deutlich geringer.