Innerhalb weniger Stunden hat es in der Ortschaft Behnsdorf bei Flechtingen (Landkreis Börde) zwei größere Brände gegeben. In der Nacht zu Sonntag brannte zunächst eine leerstehende Scheune, keine drei Stunden später stand am frühen Morgen ein Sägewerk in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrleute konnten die Brände vollständig löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden bei der Scheune auf rund 50.000 Euro und bei dem Sägewerk auf etwa 150 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob und inwieweit die beiden Brände miteinander zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen.