Aufgrund sinkender Schlachtungszahlen am Weißenfelser Standort des Fleischverarbeiters Tönnies haben Landwirte ihre Sorge geäußert. "Aufgrund seiner Lage sowie seiner Kapazität ist Weißenfels für die Tierhaltung in Mitteldeutschland ein wichtiger Standort", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes in Sachsen-Anhalt, Marcus Rothbart, der "Mitteldeutschen Zeitung" (Dienstag). Jedoch sei Tierhaltung nur mit Abnehmern möglich, die logistisch erreichbar sind, warnte Rothbart. Angaben von Tönnies und dem Landkreis zufolge habe sich die Zahl der am Tag in Weißenfels geschlachteten Schweine fast halbiert.