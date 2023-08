In Leuna startet ein neues Forschungsprojekt zur Herstellung von "grünem" Methanol, das als Kraftstoff vor allem für die Schiff- und Luftfahrt dienen soll. Dadurch solle der Ausstoß von CO2 reduziert werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Konsortiums, an dem auch mehrere Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Das Projekt laufe über drei Jahre und werde vom Bundesverkehrsministerium mit 10,4 Millionen Euro gefördert.