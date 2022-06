Wegen der anhaltenden Trockenheit ruft Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) zur Vorsicht in den Wäldern auf. Die Bürger sollten sich über die aktuellen Waldbrandwarnstufen informieren und sich dementsprechend vorsichtig verhalten, sagte er am Freitag. Besonders der Nordosten des Landes sei gefährdet, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Dort dominierten homogene Kiefernreinbestände, die eine hohe natürliche Zündbereitschaft besitzen. Bereits am Freitag standen fünf Hektar Wald im Harz in Flammen. Zur genauen Ursache äußerte sich die Polizei zunächst nicht.