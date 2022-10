Rund um Schierke im Harz haben Forstarbeiter am Donnerstag in einer Großaktion mit dem Entfernen von Totholz begonnen. "In einem ersten Schritt wird stehendes und liegendes Totholz auf einer Fläche von rund 20 Hektar beseitigt", sagte ein Sprecher des Forstministeriums. Die Arbeiten mit Harvestern und einer Seilkrananlage sollen insgesamt mehrere Wochen andauern.