Genuss für Leib und Seele versprechen die Veranstalter zum Picknicktag in Sachsen-Anhalt. Und so manch romantisches Plätzchen im Grünen - entlang der Tourismusroute "Gartenträume".

Ob im Klostergarten, Schlosspark oder Rosarium: Beim "Picknicktag in Sachsen-Anhalt" können Besucher rund 20 historische Park- und Gartenanlagen erkunden. Ausgestattet mit Proviant und Decke sei möglich, es sich an ausgewählten Orten unter schattigen und alten Bäumen gut gehen zu lassen, Musik zu hören oder mitzusingen, sagte eine Sprecherin der Organisatoren des Netzwerks "Gartenträume". Dessen Anliegen sei es, in romantischer Atmosphäre die landschaftlichen Besonderheiten und die Gartenkunst als Schätze des Landes bekannter zu machen und Menschen dafür zu sensibilisieren. Dazu dienten auch Führungen in den Anlagen. Erstmals sei beim "Picknicktag 2022" am Sonntag auch der Elbauenpark Magdeburg dabei.