Aufgrund der anhaltenden Hitze sorgen sich Sachsen-Anhalts Angler um die Gesundheit der Fischbestände im Land. Wir sehen insbesondere in kleineren stehenden Gewässern die Gefahr eines "Totalverlustes" der Fischpopulation, sagte Gerhard Jarosz, Sprecher des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt. Im Kreis Mansfeld-Südharz hätten in einigen Seen schon große Fische wie Hechte die andauernde Wärme nicht überlebt.