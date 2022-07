Der Picknicktag in Sachsen-Anhalt hat bei bestem Wetter zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Parks und Gärten des Landes gelockt. In rund 20 historischen Park- und Gartenanlagen konnten sie es sich gut gehen zu lassen, Musik hören oder gemeinsame Aktivitäten verfolgen. Es sei schön, sich als Picknickgruppe zu verstehen und sich mit den Menschen in den anderen Parks verbunden zu fühlen, sagte Felicitas Remmert, Sprecherin der Organisatoren des Netzwerks Gartenträume am Sonntag.