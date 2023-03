Mit einem großen Schützenumzug durch die Stadt, Kanonenschüssen und dem Landeskönigsschießen ist in Wittenberg der Landesschützentag ausgetragen worden. Mit ihren traditionellen Uniformen und Vereinsfahnen zogen die Mitglieder zahlreicher Vereine durch die Lutherstadt. Beim Königsschießen, einem traditionellen Wettbewerb mit Luftgewehr und Luftpistole über zehn Wertungsschüsse, setzte sich laut einem Verbandssprecher bei den Damen Gitte Grützner vom Schützenverein Heide Letzlingen durch. Sie trägt nun den Titel Landesschützenkönigin. Sie wird am 29. April in Walsrode am Bundesschießen teilnehmen. Landesschützenkönig wurde Mathias Nabert vom Schützenverein Stiege.

Mit einem großen Schützenumzug durch die Stadt, Kanonenschüssen und dem Landeskönigsschießen ist in Wittenberg der Landesschützentag ausgetragen worden. Mit ihren traditionellen Uniformen und Vereinsfahnen zogen die Mitglieder zahlreicher Vereine durch die Lutherstadt. Beim Königsschießen, einem traditionellen Wettbewerb mit Luftgewehr und Luftpistole über zehn Wertungsschüsse, setzte sich laut einem Verbandssprecher bei den Damen Gitte Grützner vom Schützenverein Heide Letzlingen durch. Sie trägt nun den Titel Landesschützenkönigin. Sie wird am 29. April in Walsrode am Bundesschießen teilnehmen. Landesschützenkönig wurde Mathias Nabert vom Schützenverein Stiege.

Jugendkönige sind Valentin Juhnke von der Giebichensteiner Schützengilde Halle und Lucy Sophia Stolze von der Schützengilde Kemberg. Juhnke hat sich dem Verband zufolge für das Bundesschießen qualifiziert. Alles in allem nahmen den Angaben zufolge 101 Teilnehmer von 35 Vereinen am Schießen teil. Die Schützenkönige wurden am Samstagabend proklamiert.

Der Landesschützenverband Sachsen-Anhalt ist eigenen Angaben zufolge mit 19.900 Mitgliedern in landesweit 455 Vereinen der mitgliederstärkste Schützenverband in den neuen Bundesländern und viertgrößter Fachverband im Landessportbund.