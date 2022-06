Das Europa-Rosarium Sangerhausen mit seiner riesigen Rosensammlung lädt an diesem Wochenende zum 45. Berg- und Rosenfest ein. Besucherinnen und Besucher erwartet Musik von «De Randfichten» am heutigen Samstagvormittag (11.00 Uhr) über Chor- und Blasmusik bis hin zu Schlagern von Olaf Berger und Natalie Lament am Sonntag (14.00 Uhr).