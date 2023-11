Fußball-Drittligist Hallescher FC ist am Samstag mit einem 1:0 (0:0) gegen die SG Union Sandersdorf ins Viertelfinale des Landespokals in Sachsen-Anhalt eingezogen. Dagegen benötigte der VfL Halle 96 eine Entscheidung im Elfmeterschießen, um mit 7:6 (2:2/1:1) die nächste Runde zu erreichen. Der Pokalfinalist aus der Vorsaison, der FC Einheit Wernigerode, brauchte eine Verlängerung bei Blau-Weiß Zorbau, um den 4:1 (1:1/1:1)-Sieg perfekt zu machen. Stahl Thale reichte beim 4:1 (2:1) in Osterweddingen die reguläre Spielzeit fürs Weiterkommen.